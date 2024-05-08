В Кузбассе запретят продажу алкоголя 9 Мая

В День Победы в Кузбассе запретят розничную продажу алкоголя

9 Мая в Кемеровской области начнет действовать полный запрет на продажу спиртного в розницу. «Сiбдепо» сообщает, что грядущий праздник станет первым из восьми дней, когда в региональных магазинах запретят продавать алкоголь.

Региональный закон от 2019 года гласит, что в Кузбассе запрещена розничная продажа спиртных напитков в День Победы, День защиты детей, День России, День молодежи, День знаний и 11 сентября, когда празднуется Всероссийский день трезвости.

Кроме того, алкоголь нельзя будет купить в региональных магазинах в дни проведения выпускных и последних звонок у учащихся.

Соответствующий запрет не распространяется на продажу спиртного в заведениях общепита.