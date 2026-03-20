В Кузбассе в конце апреля потеплеет до +26 градусов

В Кузбассе в третьей декаде апреля температура воздуха местами поднимется до +26 градусов. Потепление ожидается к концу месяца, сообщает Сiбдепо .

Представитель кемеровского гидрометцентра рассказал, что предварительный прогноз на апрель предполагает постепенное повышение температуры.

«В апреле, это предварительный прогноз, на третью декаду местами повышение до +26 градусов. Это не аномалия — это норма. Потепление будет постепенным. Апрель ожидается теплым, особенно в конце месяца», — сказал собеседник издания.

Ранее синоптики прогнозировали в регионе до +12 градусов в апреле. По уточненным данным, к концу месяца показатели могут приблизиться к отметке +26.

