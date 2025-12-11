В Кузбассе увеличилась популяция сибирских косуль

Популяция сибирской косули в Кузбассе достигла более 13,5 тысяч особей. Их охране уделяется особое внимание, сообщил начальник департамента лесного комплекса региона Евгений Бойко, сообщает Сiбдепо .

В лесах Кузбасса обитает сибирская косуля, которую в народе часто называют «дикой козой». Эти животные отличаются коротким хвостом и шерстью, меняющейся в зависимости от времени года.

По словам начальника департамента лесного комплекса региона Евгения Бойко, численность косуль в Кузбассе превышает 13,5 тысяч особей. Сохранение и увеличение популяции этих животных является одной из задач государственной программы по охране природы. Жителей региона призывают не тревожить косуль и беречь их.

Косули ведут скрытный образ жизни и встречаются поодиночке или небольшими группами. Осенью самцы собирают вокруг себя несколько самок, а зимой группы объединяются в стада. Весной стада вновь распадаются. Косули питаются травой, ягодами и грибами летом, а зимой переходят на ветки, почки и сухие листья. Потомство появляется поздней весной, а новорожденные косулята первые дни проводят в укрытии, после чего начинают следовать за матерью.

