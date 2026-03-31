В Кузбассе спасли косулю от растерзания собаками

Спасенную от собак косулю доставили в парк природы в поселке Трудармейский

О происшествии сообщил министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Евгений Бойко. По его словам, сигнал о нападении поступил по номеру 112 от местных жителей. Они рассказали, что в одном из населенных пунктов собаки гоняют дикое животное.

Главный государственный инспектор по округу оперативно выехал на место и смог спасти косулю от псов.

«Животное было обессилено, но, к счастью, не имело серьезных травм. Сейчас оно находится в парке дикой природы в поселке Трудармейский, где специалисты делают все возможное для его восстановления», — рассказал Евгений Бойко.

Косуле оказывают необходимую помощь и наблюдают за ее состоянием. Ранее в регионе уже фиксировали случаи, когда стая собак растерзала косулю.

