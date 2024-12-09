В Кузбассе прошел фестиваль «Сибирский валенок»

На прошедших выходных в Анжеро-Судженске прошел фестиваль «Сибирский валенок». Восьмой раз это мероприятие собрало талантливых мастеров народного искусства и любителей зимних видов активного отдыха из различных уголков страны, сообщает Сiбдепо .

Яркой частью праздника стала зимняя битва дизайнеров — региональный конкурс «Войлок-фест», на который съехались лучшие мастера из Кузбасса, Томска и Алтайского края. Участники придавали валенкам уникальный вид, используя разнообразные материалы и техники. Работы оценивались профессиональными судьями, которые выбрали победителей битвы. По единогласному мнению жюри, первое место занял мастер из Анжеро-Судженска Борис Гулевский, педагог художественной школы.

Традиционно в рамках праздника прошел муниципальный конкурс «Лучшая Снегурочка Анжеро-Судженска — 2025», в котором участвовали восемь девушек, борющихся за титул народной Снегурочки. Все они стали победительницами в разных номинациях, а главной Снегурочкой была признана Альбина Соловьева.

Еще одним интересным событием стал семейный конкурс «Новогодние сани» на лучшее оформление детских зимних санок, где приняли участие 29 команд в трех категориях: «Сказочный персонаж в санях», «Семейные сани» и «Самые креативные сани».

Турнир «Хоккей в валенках» собрал любителей активных видов спорта на свежем воздухе, где пять команд боролись за первое место. В итоге победила команда «Ветераны спорта», вторую позицию заняла «Транснефть», а третьей стала «Юность». Завершением праздника стал массовый уличный танец «Барыня в валенках», в котором приняли участие более 500 человек.