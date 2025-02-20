В Кузбассе подростки получат компенсацию за «слитое» секс-видео с их участием

В Кузбассе рассматривался случай, связанный с распространением интимного видео, в котором участвовали подростки. Суд обязал причастных выплатить моральную компенсацию влюбленной паре после того, как видео оказалось в руках родителей юной «Джульетты», сообщает Сiбдепо .

Этот случай произошел 1,5 года назад, когда 13-летний мальчик снял на видео знакомую пару и отправил кадры 18-летнему знакомому. После этого запись начала распространяться в мессенджерах и попала к девушке, которая приняла решение сообщить о случившемся родителям главной героини.

В результате родители обратились в правоохранительные органы, и дело получило широкий резонанс. Несмотря на то, что 13-летний подросток не был наказан из-за своего возраста, уголовные дела были возбуждены на совершеннолетних лиц, пересылавших видео. Один из них получил условный срок, а действия девушки не были признаны преступными, так как она не намеревалась распространять материалы, а лишь сообщила родственникам о неподобающем поведении их отпрыска.

«В результате приговором Мариинского городского суда Кемеровской области девушка была признана невиновной и оправдана», — сообщили в пресс-службе суда.

Суд обязал всех виновных компенсировать моральный вред. 13-летний друг должен выплатить по 20 тыс. рублей каждому герою эротического видео, его 18-летний приятель — 35 тыс. девушке и 20 тыс. ее парню. А оправданная местная жительница заплатит по 5 тыс. рублей. Еще она подала иск к Минфину России о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование в размере 2,5 млн рублей.