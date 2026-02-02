В Кузбассе подростка оштрафовали за поиск информации о запрещенной организации

В Кузбассе 16-летнего жителя Мысков привлечен к ответственности за поиск информации об организации, запрещенной на территории России, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Установлено, что с марта по декабрь прошлого года учащийся местного техникума искал в Сети информацию об организации, которая признана террористической в России. Подросток сохранял ее символику и атрибутику в одном из мессенджеров.

В отношении юноши составили административный протокол по по ст. 13.53 КоАП РФ (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним).

Городская комиссия по делам несовершеннолетних назначила нарушителю наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей, который взыщут с законного представителя подростка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.