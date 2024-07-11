В Кузбассе начнут штрафовать за шишки

сегодня в 18:38

Кузбассовцев предупредили, что сбор кедровых шишек разрешен только с 17 августа

В лесах Кузбасса сбор кедровых орехов и шишек официально разрешен только с 17 августа — до этой даты за указанные действия жителей ждет штраф. С таким заявлением выступили в департаменте лесного комплекса Кемеровской области, сообщает «Сiбдепо» .

За сбор шишки раньше установленного срока жителям грозит административная ответственность.

«Берегите кедр! Ранний сбор вредит будущим урожаям, ослабляет деревья и приводит к их гибели!» — указали в департаменте.

Ситуацию будут контролировать специальные службы, которые начнут дежурить в лесах для препятствия браконьерской заготовке. О зафиксированных нарушениях кузбассовцы могут сообщить по телефону: 8-800-100-94-00.