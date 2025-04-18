В Кузбассе массово оштрафовали коллекторские организации на 1,4 млн рублей
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Региональное управление ФССП Кузбасса заявило о том, что за три месяца 2025 года профессиональные коллекторские организации были оштрафованы на 1,4 миллиона рублей, сообщает Сiбдепо.
Приставы составили 11 постановлений по делам об административных правонарушениях согласно ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). В результате общая сумма штрафов по всем делам составила около 1,4 миллиона рублей.
В ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу можно подавать обращения, если были нарушены права или законные интересы физического лица во время деятельности по осуществлению возврата задолженности.
К обращению можно приложить любую информацию, подтверждающую нарушение прав: это могут быть СМС-сообщения, детализация звонков, полученные письма, фотографии, аудио- и видеозаписи, а также иные материалы.