В Кузбассе массово оштрафовали коллекторские организации на 1,4 млн рублей

Региональное управление ФССП Кузбасса заявило о том, что за три месяца 2025 года профессиональные коллекторские организации были оштрафованы на 1,4 миллиона рублей, сообщает Сiбдепо .

Приставы составили 11 постановлений по делам об административных правонарушениях согласно ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). В результате общая сумма штрафов по всем делам составила около 1,4 миллиона рублей.

В ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу можно подавать обращения, если были нарушены права или законные интересы физического лица во время деятельности по осуществлению возврата задолженности.

К обращению можно приложить любую информацию, подтверждающую нарушение прав: это могут быть СМС-сообщения, детализация звонков, полученные письма, фотографии, аудио- и видеозаписи, а также иные материалы.