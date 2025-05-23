В Кузбассе 24 мая будет дуть ветер со порывами до 23 метров в секунду
Жителей Кузбасса предупредили о предстоящем урагане в субботу, 24 мая, сообщает Сiбдепо.
В Кузбассе 24 мая прогнозируется сильный ветер, достигающий скорости 23 метров в секунду, что сравнимо с движением автомобиля на скорости свыше 80 км/ч.
Помимо штормового ветра, ожидаются кратковременные дожди, местами переходящие в ливни, грозы и выпадение града.
В связи с ухудшением погодных условий, департамент ЧС Кузбасса обратился к жителям региона.
«Не пренебрегайте предупреждениями о погодных явлениях! Номер вызова экстренных оперативных служб — 112», — напомнили кузбассовцам в ведомстве.