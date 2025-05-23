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В Кузбассе 24 мая будет дуть ветер со порывами до 23 метров в секунду

Жителей Кузбасса предупредили о предстоящем урагане в субботу, 24 мая, сообщает Сiбдепо .

В Кузбассе 24 мая прогнозируется сильный ветер, достигающий скорости 23 метров в секунду, что сравнимо с движением автомобиля на скорости свыше 80 км/ч.

Помимо штормового ветра, ожидаются кратковременные дожди, местами переходящие в ливни, грозы и выпадение града.

В связи с ухудшением погодных условий, департамент ЧС Кузбасса обратился к жителям региона.

«Не пренебрегайте предупреждениями о погодных явлениях! Номер вызова экстренных оперативных служб — 112», — напомнили кузбассовцам в ведомстве.