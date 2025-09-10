В Кузбассе 23 студента получили по миллиону рублей на стартапы

сегодня в 20:55

Двадцать три студента вузов Кузбасса стали победителями конкурса «Студенческий стартап» и получили по миллиону рублей на развитие собственных проектов, сообщает Сiбдепо .

В Кузбассе 23 студента из различных университетов региона получили по миллиону рублей на реализацию своих стартапов. Об этом рассказал губернатор Илья Середюк. Победители были определены в рамках конкурса «Студенческий стартап».

Среди награжденных — студентка КемГМУ Ирина Дочкина, разработавшая мобильное приложение для пациентов, проходящих амбулаторную реабилитацию после кардиохирургических операций. Приложение помогает пользователям выполнять необходимые упражнения для восстановления здоровья.

Мария Килина из КемГУ представила проект по производству «Лапши по-кузбасски», сочетающей традиции местной кухни и современные технологии. Губернатор выразил надежду, что продукт появится на прилавках магазинов региона.

Владислав Вольф из КемГМУ планирует выпускать протезы стоп с инновационным амортизирующим механизмом. Илья Середюк отметил, что в Кузбассе рассмотрят возможность использования этих протезов для ветеранов.

Студент КемГУ Станислав Михеев стал победителем с онлайн-платформой для безопасного обмена данными и управления устройствами. Глава региона подчеркнул, что власти готовы поддерживать молодых предпринимателей и помогать им в масштабировании проектов.