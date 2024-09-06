В Курской области три «ахматовца» спасли жителей

Беженка из Большесолдатского района Курской области Зоя Андрианова рассказала РИА Новости о трех бойцах спецназа «Ахмат», которые крепко держали оборону и дали жителям возможность выехать в безопасное место.

«Были три «ахматовца», где-то там на границе, и эти три «ахматовца» держали оборону очень крепко. По словам подруги, пока люди были в селе, они («ахматовцы» - ред.) вэсэушников не пустили», - сказала журналистам Андрианова.

Утром в пятницу подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение удалось остановить.

Об этом заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, подчеркнув, что операция в Курской области непременно будет завершена разгромом противника.

За время боевых действий Украина потеряла уже более 10 тысяч военных и 81 танк.