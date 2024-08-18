сегодня в 15:07

В Курской области глава района призвала жителей не возвращаться в свои дома

В связи со сложной оперативной обстановкой эвакуированным жителям Кореневского района Курской области необходимо «оставить попытки вернуться в свои дома», сообщила глава района Марина Дегтярева.

«Давайте наберемся терпения и дадим нашим военным разобраться с врагом, давайте не будем мешать нашим защитникам!» — написала Дегтярева в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что некоторые граждане не оставляют попыток вернуться домой, а это может обернуться «страшной трагедией».

Глава Кореневского района добавила, что о возможности вернуться в свои дома жителям сообщат, как только позволит обстановка.