В Курской области глава района призвала жителей не возвращаться в свои дома
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В связи со сложной оперативной обстановкой эвакуированным жителям Кореневского района Курской области необходимо «оставить попытки вернуться в свои дома», сообщила глава района Марина Дегтярева.
«Давайте наберемся терпения и дадим нашим военным разобраться с врагом, давайте не будем мешать нашим защитникам!» — написала Дегтярева в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что некоторые граждане не оставляют попыток вернуться домой, а это может обернуться «страшной трагедией».
Глава Кореневского района добавила, что о возможности вернуться в свои дома жителям сообщат, как только позволит обстановка.