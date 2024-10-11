В Курске заочно арестовали объявленного в розыск журналиста из США

Ленинским райсудом Курска был заочно арестован объявленный в розыск американский журналист Ник Пейтон Уолш. Он незаконно пересек российскую границу, сообщает РИА Новости .

Дело против американца и его украинских коллег Олеси Боровик и Дианы Буцко возбудили в конце лета. По этой статье УК РФ им может грозить тюрьма на срок до 5 лет.

Журналист будет арестован при задержании на территории России или с момента экстрадиции в страну.

Кроме того, суд арестовал девятерых украинцев, незаконно пересекших госграницу РФ, и принимали участие в боевых действиях на территории Курской области. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.