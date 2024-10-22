В Курск из Лосино-Петровского отправили очередной гуманитарный груз

Подмосковные активисты из Лосино-Петровского округа отправили в Курск груз с гуманитарной помощью, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Инициативу проявили депутат Совета депутатов горокруга Лосино-Петровский Гузаль Данилова, и руководитель благотворительного фонда «Александра Нестеренко».

Груз предназначен для поддержки жителей города Курска, которые в настоящее время испытывают определенные трудности. Активисты за одну неделю собрали гуманитарную помощь, которую уже отправили по адресу назначения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.