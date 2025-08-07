В Куровском Орехово-Зуева благоустроят более 7,5 тыс кв м дворовых территорий

В этом году модернизируют дворовые территории в городе Куровское Орехово-Зуевского округа по адресам: ул. Совхозная, дома № 15, 16, 18, 5, 17, 19, 20, 21 общим масштабом 7,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«4 новых парковки, 28 новых удобных лавочек и урн. По просьбам жителей обустроим внутриквартальный подъезд к контейнерной площадке — это порядка 300 кв. м. Установили еще одну детскую площадку. Прежнюю тоже освежим», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Еще до проведения работ было вынесено 25 опор уличного освещения за парковку — тем самым парковочных мест стало еще больше, а зимой будет проще убирать снег.

Ранее Руслан Заголовацкий проверил качество благоустройства дворовых территорий в деревне Малая Дубна. Во дворе, где расположено порядка 9 домов, не было парковочных пространств и качественных внутридворовых проездов. Теперь места для машин достаточно. А дорожно-тропиночная сеть хорошо вписалась в мини-сквер между домами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.