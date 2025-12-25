В курице из кемеровских магазинов обнаружили «инопланетную жизнь»

В одном из популярных магазинов Кемерова покупатели обнаружили курицу сомнительного качества, вызвавшую серьезные вопросы, и сообщили об этом в редакцию Сiбдепо , предоставив фото.

Внутри бедра цыпленка-бройлера была обнаружена странная масса коричневато-желтого цвета, природа которой осталась неизвестной. По внешнему виду и текстуре она напоминала не то кашу, не то кусок мяса, каким-то образом оказавшийся в упаковке.

Продукция могла быть представлена в ассортименте практически любого сетевого магазина, доступного жителям Кемерова. Эта находка, вероятно, не единственная — подобные «сюрпризы» могли оказаться и в других частях птицы, таких как ножки или крылышки.

Кемеровский юрист Анастасия Самарова рассказала, что делать, если покупатель приобрел продукт с неопознанным организмом и обнаружил это уже дома.

«В данном случае, можно прийти в магазин и обменять на свежую курицу. Если такой нет, то отдать продавцу и вернуть деньги. Отсутствие кассового или товарного чека не является основанием для отказа в удовлетворении требований покупателя», — отметила она.

Если компромисс с продавцом не достигнут, рекомендуется составить претензию в двух экземплярах. Один из них следует передать продавцу, а на втором ему необходимо поставить отметку о получении. Альтернативным вариантом является отправка заказного письма через «Почту России». Одновременно можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Если урегулировать конфликт мирным путем не получается, остается возможность подать иск в суд. В этом случае необходимо подготовить исковое заявление, заключила юрист.

