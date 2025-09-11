В Купавне отметили 65-летие Российской школы подготовки собак-проводников ВОС

5 сентября в Купавне под открытым небом в окружении берез, сосен и елей, освещенных осенними солнечными лучами, состоялось торжественное мероприятие, посвященное 65-летию уникальной Школы, созданной Всероссийским обществом слепых, передает пресс-служба организаторов.

Мероприятие открылось парадом воспитателей и инструкторов-методистов РШПСП ВОС с собаками-проводниками под невероятно завораживающий голос инвалида по зрению из Ярославской РО ВОС, победителя чемпионата «Абилимпикс» — 2024 Анастасии Алейниковой, исполнившей песню, ставшую своего рода гимном и благодарностью Школе и ее сотрудникам, авторами которой стали сестры Надежда Потанина и Дарья Потанина — владельцы собак-проводников.

Поздравил Школу и сотрудников с юбилеем вице-президент ВОС А. И. Коняев, который в приветственном слове к участникам и гостям юбилейного мероприятия отметил роль Школы в реабилитации инвалидов по зрению нашей страны.

Со словами приветствия к сотрудникам и гостям Школы обратился Депутат Московской областной Думы, член Центрального правления ВОС, В. С. Вшивцев, который подчеркнул значимость такого уникального технического средства реабилитации как собака-проводник для инвалидов, потерявших зрение в результате военных действий и СВО.

Вице-президент ВОС А. И. Коняев и член Центрального правления ВОС В. С. Вшивцев вручили награды Всероссийского общества слепых сотрудникам РШПСП ВОС — юбилейные медали «100 лет образования ВОС». Звания Ветерана ВОС были удостоены заместитель генерального директора по социальным вопросам И. А. Миронова, заместитель генерального директора по собаководству Е. А. Сафиулина, главный бухгалтер С. Н. Филатова, инструкторы-методисты 2 категории Л. В. Верещагина, Н. В. Сережкина, воспитатель щенков О. В. Крайнов.

Поздравило Школу с юбилеем Министерство социального развития Московской области. Заместитель заведующего отдела реабилитации и интеграции инвалидов управления по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов Министерства социального развития Московской области Е. К. Кононова поздравила сотрудников Школы. От имени Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева Елена Казимировна вручила генеральному директору РШПСП ВОС А. А. Астанину Благодарность за вклад в развитие системы социальной поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники РШПСП ВОС были удостоены почетных грамот и благодарственных писем Министерства социального развития Московской области.

В этот торжественный и праздничный день были приглашены в качестве почетных гостей ветераны РШПСП ВОС, сотрудники, внесшие большой вклад в развитие Школы. Поздравления Школе, воспоминания и слова напутствия прозвучали от ветеранов Школы О. Е. Исаенко и Е. Н. Орочко.

Председатель Московской областной организации ВОС М. А. Датикашвили поздравила с юбилеем и вручила плакетку c удивительными словами, адресованными руководству и сотрудникам Школы.

Представитель Международного аэропорта «Внуково» Медведева И.А. поздравила Школу, вручила подарки, благодарственное письмо и выразила уверенность в дальнейшем сотрудничестве.

Представители сообществ владельцев собак-проводников из Красноярска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Амурской области и Республики Башкортостан продолжили в этот день поздравления Школы с юбилеем и вручили подарки.

Уже второй день юбилейных мероприятий помогали волонтеры ГБУ Ресурсный центр «Мосволонтер», которые в августе прошли обучение по образовательной программе РШПСП ВОС по взаимодействию с инвалидами по зрению — владельцами собак-проводников, а также волонтеры Государственного исторического музея.

Мероприятие прошло в очень теплой и дружеской атмосфере под замечательные исполнения песен и танцев вокального ансамбля «Чистые Росы» и детского ансамбля «Стрекоза», погода словно согревала всех гостей Школы солнечными лучами, поздравляя с юбилеем такое важное учреждение, несущее со своими выпускниками добро, любовь и независимость на жизненном пути незрячих людей.