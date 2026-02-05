В Крыму увеличилось число волкособов, представляющих опасность для людей

Гибриды волка и собаки, известные как волкособы, стали чаще появляться в Крыму, включая заповедные территории. Старший преподаватель кафедры геоэкологии КФУ Григорий Прокопов заявил, что такие животные могут представлять угрозу для людей и экосистемы, сообщает Крымское информационное агентство .

В Крыму фиксируется рост числа волкособов — гибридов волка и собаки. Эти животные встречаются не только в горах, но и в степных районах, а отдельные особи заходят на особо охраняемые природные территории. По словам Прокопова, появление волкособов связано с нарушением структуры волчьей популяции из-за человеческого вмешательства.

«Если с популяцией волков все в порядке, волк собаку просто съест. Но если не хватает самок для спаривания, могут появляться гибриды», — пояснил Прокопов.

Волкособы отличаются от обычных собак силой, выносливостью и отсутствием страха перед человеком, что делает их особенно опасными. Отличить их от собак сложно, но специалисты отмечают, что у волкособов хвост чаще приподнят и может закручиваться вверх, в отличие от волков.

Опасность волкособов подтверждается реальными случаями. Несколько лет назад в Крымском национальном парке стая волкособов загнала лесника на дерево, где он провел почти сутки. Также зафиксированы нападения одичавших собак на оленей в заповедных зонах.

Точное количество волкособов в Крыму неизвестно из-за нехватки специалистов и исследований. Прокопов считает, что численность гибридов необходимо регулировать, поскольку они не являются естественной частью экосистемы и могут нарушать ее баланс.

Ученый связывает рост численности волков и их гибридов с изменениями экосистемы полуострова, в том числе перекрытием Северо-Крымского канала и выжиганием тростников. Эти процессы привели к расселению животных по всему Крыму и увеличению числа смешанных стай, представляющих угрозу для сельскохозяйственных животных и людей.

