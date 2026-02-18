В Крыму школьники активно изучают беспилотные технологии

Советник директора по формированию корпоративной идеологии и патриотическому воспитанию «Крымского исследовательского института беспилотных технологий» Даниил Лунев рассказал, что в Крыму школьники активно осваивают перспективное направление беспилотных технологий, сообщает «Крым 24» .

«Мы занимаемся обучением ребят, формируя кадровый резерв, который сейчас очень нужен. В этой сфере работают преимущественно молодые специалисты, потому что их легче обучать. Средний возраст учеников — это седьмой класс», — отметил он.

Как пояснил Лунев, ключевая задача — выделить наиболее талантливых учеников и студентов для последующего трудоустройства по профильным специальностям.

