В Крыму ожидается аномально теплая и нестабильная зима

Зима в Крыму в этом году будет аномально теплой и нестабильной из-за прогрева морей и влияния тропических воздушных масс, передает «Крымская газета» .

По словам доцента факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Игоря Вахрушева, в этом году Крым ожидает необычно теплая зима. Причиной стали экстремально прогретые воды Черного и Азовского морей, что влияет на климат всего региона. Сейчас температура Черного моря превышает норму на 1,5–2 градуса, что существенно для погодных процессов.

Начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая отметила, что ноябрь оказался на 5 градусов теплее обычного. 23 ноября в Симферополе был побит температурный рекорд за последние 102 года — воздух прогрелся до +24 градусов, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимума 1923 года. Необычное тепло связано с поступлением тропических воздушных масс.

Несмотря на общий тренд к потеплению, синоптики предупреждают о нестабильности погоды. Вахрушев пояснил, что зима будет сопровождаться резкими похолоданиями, оттепелями и частыми туманами, особенно в феврале. Количество снежных дней в Крыму за последние десятилетия заметно сократилось: на равнине снег держится не более 20 дней, а в горах — до 20–30 суток вместо прежних 80. Снег ожидается в основном в предгорьях, преимущественно в январе и феврале, но устойчивого покрова не будет из-за частых оттепелей.

В зимний период на полуострове сохранятся дожди, возможны ледяные осадки и кратковременные заморозки. По мнению эксперта, такие погодные аномалии становятся для Крыма новой нормой, и в будущем зима может стать еще более непредсказуемой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.