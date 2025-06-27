В Крыму обсудили способы борьбы с зарплатой «в конверте»

Руководитель управления ФНС России по РК Роман Наздрачев принял участие в совместном заседании двух Межведомственных комиссий Крыма, занимающихся борьбой с просроченными выплатами заработной платы и нелегальной занятостью, сообщает Крымское информационное агентство .

Актуальность вопросов наполнения консолидированного бюджета и легализации доходов остается высокой. Руководители муниципалитетов Крыма и соответствующие ведомства активно заинтересованы в сотрудничестве. Елена Романовская, заместитель председателя Совета министров РК и министр труда и социальной защиты РК, оценила значительный вклад налоговой службы в выявление возможностей увеличения поступлений в бюджет республики, отметив, что это направление работы контролируется лично главой Крыма Сергеем Аксеновым.

«Нам важно не количество проведенных заседаний комиссий по борьбе с теневой занятостью, а положительный результат — официальное трудоустройство граждан. Отсюда — повышение фонда оплаты труда, и, соответственно, рост налога на доходы физических лиц», — подчеркнул Роман Наздрачев.

Одним из приоритетов государственной стратегии является повышение доходов и уровня жизни населения. В Крыму ведется масштабная и всесторонняя работа для обеспечения справедливого налогообложения как для граждан, так и для налоговых агентов, а также для стабильных поступлений НДФЛ в бюджет. Налоговые органы имеют доступ к информации обо всех финансовых операциях, получаемой из более чем 50 различных источников, включая министерства образования, строительства, здравоохранения, труда, экономики, промышленной политики, таможню, Росздравнадзор, Социальный фонд, коммунальные службы и другие.