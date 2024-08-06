В Крыму объяснили, почему Украина хочет заблокировать Telegram

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Эксперт напомнил, что Верховная рада уже не впервые призывает запретить работу мессенджеров, среди которых соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

По словам Вадима Первых, украинцы массово выступают против принудительной мобилизации, а также заявляют о недовольстве политикой своего президента Владимира Зеленского.

«Это конечно попадает в чаты и группы Telegram-каналов, а что остается киевскому режиму — только искусственно задушить все происходящее. Контролировать ситуацию не получается», — подчеркнул председатель СЖР Крыма.

Первых добавил, что Украина предложила заблокировать Telegram, чтобы «скрыть следы реальных последствий».