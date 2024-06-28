В Крымске похоронили убитую американской ракетой дочь заммэра Магадана

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Погибшую при ударе по Севастополю восьмилетнюю девочку похоронили в Крымске

Семья проводила в последний путь восьмилетнюю Софью, которая погибла при украинском ударе ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе. Об этом заявил глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь, сообщает Газета.ru .

Девочка являлась дочерью заммэра Магадана Олега Аверьянова. Школьница не дожила до своего девятого дня рождения чуть больше месяца.

«Родители хоронят своего ребенка. Нет ничего больнее. Скорбим вместе с вами», — написал Лесь в своем Telegram-канале.

23 июня армия Украины атаковала Севастополь пятью дальнобойными американскими ракетами ATACMS. Жертвами обстрела стали двое взрослых и два ребенка, еще более 150 человек получили ранения.