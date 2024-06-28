В Крымске похоронили убитую американской ракетой дочь заммэра Магадана
Погибшую при ударе по Севастополю восьмилетнюю девочку похоронили в Крымске
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Семья проводила в последний путь восьмилетнюю Софью, которая погибла при украинском ударе ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе. Об этом заявил глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь, сообщает Газета.ru.
Девочка являлась дочерью заммэра Магадана Олега Аверьянова. Школьница не дожила до своего девятого дня рождения чуть больше месяца.
«Родители хоронят своего ребенка. Нет ничего больнее. Скорбим вместе с вами», — написал Лесь в своем Telegram-канале.
23 июня армия Украины атаковала Севастополь пятью дальнобойными американскими ракетами ATACMS. Жертвами обстрела стали двое взрослых и два ребенка, еще более 150 человек получили ранения.