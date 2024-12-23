В Крым перевезли 120 питомцев из Херсонской области

В сафари-парк под Белогорском поступила самая крупная партия животных за все время проведения таких перевозок — 120 питомцев из Херсонской области, сообщает «Крым 24» .

Директор парка «Тайган», Олег Зубков, отметил, что в рамках 15-й экспедиции в Крым было перевезено более ста различных животных в пяти автомобилях.

«Перевезен практически весь зоопарк Геническа, расположенный на Арабатской стрелке», — сообщил директор парка.

К новым условиям адаптируются обезьяны, леопарды, страусы, тигры, львы, павлины, антилопы и даже бурые медведи. Часть животных будет передана в Ялтинский зоопарк.

Все животные прошли ветеринарный осмотр и были размещены на карантин, который продлится 30 дней. Это гарантия здоровья и безопасности как для животных, так и для местной фауны.