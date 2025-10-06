В кружки и секции Подмосковья записались свыше 47 тыс раз за неделю

На прошедшей неделе рейтинг самых востребованных госуслуг на региональном портале возглавила онлайн-услуга «Запись в кружки и секции». Ею воспользовались более 47 тысячи раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Второй по популярности услугой на региональном портале стала выдача выписки из домовой книги (более 17,6 тыс. заявлений). Также в рейтинг госуслуг вошли: выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 12,9 тыс. заявок), обслуживание единых транспортных карт Стрелка (более 12,2 тыс. заявлений) и компенсация по оплате ЖКУ (4 тыс. заявлений).

На портале госуслуг Подмосковья доступно порядка 400 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении Добродел. Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.