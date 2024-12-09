В кружки и секции Подмосковья записались свыше 1 млн раз

С начала 2024 года услугой онлайн-записи в кружки и секции на региональном портале воспользовались более 1 млн раз. Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Кружки и секции» доступна на региональном портале в разделе «Комплексные услуги». Она позволяет записать ребенка сразу в несколько кружков и секций онлайн по одному заявлению. Заявители могут выбрать дополнительные занятия по вокалу, робототехнике, программированию, гимнастике, футболу, танцам и многому другому.

Воспользоваться услугой могут родители или законные представители ребенка. Кроме того, подать заявку могут совершеннолетние кандидаты на обучение. Чтобы оформить запись, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить интерактивную форму заявления и приложить сканы документов. Результат рассмотрения поступит в личный кабинет заявителя.

Напомним, также записать ребенка на кружок или секцию можно онлайн с помощью мобильного приложения «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.