В кружки и секции Подмосковья за неделю записались почти 95 тыс раз

На прошедшей неделе на портале госуслуг Подмосковья электронной услугой «Запись в кружки и секции» воспользовались порядка 95 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Второй по популярности услугой на региональном портале стала «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка». Ею воспользовались свыше 36,6 тыс. раз. Закрыла тройку лидеров услуга выдача и замена социальных карт жителя МО (более 18 тыс. заявлений).

Также в рейтинг госуслуг недели вошли: выдача выписки из домовой книги (свыше 17,7 тыс. заявок) и оформление выплаты на школьную форму (более 7,4 тыс. заявлений).

На региональном портале доступно порядка 400 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении «Добродел». Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.