В кружки и секции Подмосковья за неделю записались более 20 тыс раз

На прошедшей неделе рейтинг наиболее востребованных госуслуг на региональном портале возглавила услуга онлайн-записи в кружки и секции. Жители Подмосковья воспользовались ею более 20,1 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Второй по популярности онлайн-услугой за неделю стала «Выписка из домовой книги». За неделю жители Подмосковья подали свыше 20 тысяч заявлений на ее получение. Также в рейтинг госуслуг недели вошли: выдача и замена социальных карт жителя Московской области (более 9,2 тыс. заявок), «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (свыше 5,5 тыс. заявлений), присвоение адреса (более 4,3 тыс. заявок).

На региональном портале доступно порядка 400 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении Добродел. Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.