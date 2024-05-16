В крупных фудмоллах Москвы появился высокоскоростной интернет

Пространства с авторской кухней и блюдами почти всех народов мира давно стали местами притяжения и отдыха москвичей. Теперь сразу в двух из них — на «Центральном рынке» и «Привозе» — посетители смогут пользоваться качественной связью и мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/с.

Внутри зданий каждого из фудмоллов инженеры МегаФона установили новое телеком оборудование, которое поддерживает диапазон LTE 1800 и обеспечивает высокую емкость и проникающую способность мобильного сигнала. За счет этого гости могут пользоваться соцсетями и смотреть видео даже на заполненных фудкортах, не боясь прерывания сигнала. Техрешения оператора также позволяют транслировать в прямом эфире мастер-классы и музыкальные выступления, которые регулярно проходят в данных гастрономических пространствах.

«Центральный рынок» и «Привоз» входят в списки самых популярных фудмоллов столицы. Обезличенная аналитика МегаФона показала, что мужчины посещают их на 20% чаще женщин, а средний возраст посетителей варьируется от 26 до 45 лет. Одновременно это и возраст самых активных пользователей интернета. «Мы внедрили современное оборудование, которое даст возможность гостям оставаться на связи даже в самые загруженные часы работы фудмоллов и делиться впечатлениями от изучения гастрономической мировой культуры в соцсетях», — рассказал директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

«Центральный рынок» продолжает идущую еще с дореволюционных времен историю базаров на Трубной площади в центре Москвы. На данный момент на площадке работают около 60 корнеров, винотека и лавки с фермерскими продуктами. Здесь можно поучаствовать в кулинарных мастер-классах и дегустациях, а также послушать живые концерты.

Фудмолл «Привоз» объединяет на юго-востоке Москвы густонаселенные районы Выхино и Жулебино. Он ориентируется одновременно на формат рынка и бистро, где можно попробовать новые для себя блюда и приобрести множество деликатесов домой. Кроме мастер-классов и концертов тут также организовывают активности для детей — игры с аниматорами и спектакли.