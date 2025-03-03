В Кратовской школе № 98 Раменского прошла встреча с ветеранами боевых действий

Учебное заведение посетил Алексей Колмагоров — председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» г. Раменское, ветеран боевых действий в Чечне и СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время встречи с молодыми людьми ветераны поделились своими историями о военной службе, подробно рассказали о выполнении боевых заданий, и особо подчеркнули, что современный военный должен быть не только физически сильным, но и обладателем обширных знаний, уметь оперативно принимать решения в критических ситуациях, а также быть готовым к непрестанному самосовершенствованию и обучению.

Кроме того, ветераны подчеркнули, что моральная поддержка со стороны родных и всего общества для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, имеет колоссальное значение.

Во время встречи ученики задавали вопросы о жизни солдат на фронте, их вооружении, бытовых условиях проживания в боевых ситуациях, а также о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться.

Школьники получили возможность увидеть настоящий дрон и выполнить сборку и разборку автомата.

Главная задача таких встреч — не только познакомить молодежь с деятельностью службы, но и воспитывать в них чувство патриотизма и гордости за свою Родину и уважение к защитникам Отечества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.