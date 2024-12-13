В Краснознаменске реконструировали Площадь Ленина по программе ЕР

Обустройство объектов культурно-социального назначения депутаты «Единой России» держат на личном контроле. В этом году была проведена реконструкция Площади Ленина в Краснознаменске, которая занимает территорию более 5 тыс. кв. метров, и такая масштабная реконструкция во многом стала возможной благодаря активной поддержке жителей в рейтинговом голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба председателя Совета депутатов, депутата фракции «Единая Россия» Александра Мосткового.

«Завершено благоустройство площади Ленина. Обновлена плитка и система освещения, обустроена широкая зеленая зона с деревьями и кустарниками, которая будет отделять шумную дорогу от пешеходной части, рядом размещена зона для отдыха со скамейками. Установлен современный комплекс городской навигации, арт-объект с названием города, который подсвечивается в вечернее время, а также доска почета», — поделился Александр Мостковой, председатель совета депутатов, депутат фракции «Единая Россия».

За последние годы в Краснознаменске благоустроили:

«Беличий парк» в 2022-м по нацпроекту «Жилье и городская среда». На площади в почти 10 га установили амфитеатр со сценой-подиумом, детскую площадку, спортивные зоны, провели озеленение, а также оборудовали площадку для выгула и дрессировки собак.

Зона отдыха у «старого озера», которая находится рядом с площадью Ленина. Там появились пешеходные дорожки, спортивные зоны, амфитеатр у воды, детская площадка, скейтпарк, современные системы освещения и видеонаблюдения (2021).

В 2019 году обновили и Голубиную площадь. По периметру расположили скамьи с навесами, форма которых символизирует полет птиц. Рядом разместилась детская площадка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.