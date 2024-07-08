В Краснознаменске прошла XXVII Конференция местного отделения «Единой России»

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Пирогов в приветственной речи выразил благодарность всем участниками Конференции. В ее работе приняли участие 37 делегатов.

В состав Президиума вошли: секретарь Местного отделения «Единой России» Владимир Пирогов, заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов, депутат Московской областной Думы Александр Баранов, член местного политсовета Александр Кондраштин, член местного политсовета председатель совета депутатов Александр Мостковой. Также в работе конференции приняли участие члены местного политсовета, местной контрольной комиссии и делегаты, избранные на общих собраниях в первичных отделениях.

На первом этапе Конференции «Единой России» была проведена процедура утверждения списков кандидатов в депутаты совета депутатов городского округа Краснознаменск Московской области на выборах 8 сентября 2024 года, по единому избирательному округу и многомандатным избирательным округам, путем тайного голосования.

«В список кандидатов вошли: действующие члены фракции, представители образования, медицины, бизнеса, общественных и молодежных организаций и один участник специальной военной операции.Члены и сторонники партии — это люди труда, общественные деятели, педагоги, врачи, спортсмены. Все те, кому небезразлична судьба нашего города, региона и страны в целом. У нас много планов. Мы готовы над ними работать вместе», — отметил Владимир Пирогов.

Среди кандидатов на выборы в муниципальный совет депутатов — Исаев Владимир Александрович, член партии «Единая Россия», руководитель местного отделения ВООВ «Боевое братство» осуществляют постоянную гуманитарную поддержку фронту. Батищева Оксана Михайловна, член партии «Единая Россия», преподаватель со стажем более 30 лет, сейчас — директор Гимназии № 1. Чудаков Андрей Анатольевич, сторонник партии, мастер спорта России по дзюдо. Тренер-преподаватель по дзюдо.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

По словам заместителя председателя Мособлдумы, заместителя секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности Олега Рожнова, в предвыборный период кандидаты соберут новые и актуальные предложения избирателей, за исполнением которых, в случае победы на выборах, они будут следить на протяжении всего срока полномочий.

«Мы следуем утвержденным графикам при исполнении наказов избирателей в рамках народной программы. На данный момент мы завершили почти 90% задач на муниципальном уровне. Несмотря на наличие установленного списка, наша база наказов постоянно обновляется за счет новых запросов, поступающих на личных встречах с жителями», — сказал Рожнов.

Второй этап Конференции, на котором будет утверждена предвыборная программа, пройдет в августе 2024 года. Точную дату назначат на очередном заседании местного политсовета.

Завершилась Конференция вручением благодарственного письма от Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» участнице конкурса рисунка среди старшего поколения «Победный май» —члену партии «Единая Россия» Татьяне Сырцевой.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.