В Краснознаменске назовут победителей Всероссийского методического конкурса «Серебряные крылья-2024»

В «Доме офицеров» города Краснознаменска Московской области 28 сентября объявят результаты восьмого открытого конкурса «Серебряные крылья-2024». Он проводится среди военных учреждений культуры и клубов воинских частей Воздушно-космических сил и гражданского сектора, сообщили организаторы конкурса.

Организатором конкурса является Центральный офицерский клуб ВКС Минобороны России при поддержке Главного командования ВКС. Основная цель проекта — изучение и обобщение передового опыта, повышение уровня методического обеспечения.

В адрес Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил Российской Федерации поступило более 100 работ из 25 регионов России.

Конкурс проводится в 6 номинациях: лучший сценарий культурно-досугового мероприятия, посвященный 90-летию со дня рождения советского летчика-космонавта Юрия Гагарина, лучшая методическая работа, лучший сценарий культурно-досугового мероприятия с участием движения Юнармия, лучший видеосюжет о проведении культурно-досугового мероприятия, лучшая работа по организации культурного шефства над военнослужащими и членами их семей, лучшая поэтическая работа, посвящённая специальной военной операции — эта номинация называется «Строки, зовущие в небо».

В этом году начальник Центрального офицерского клуба ВКС, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин традиционно вручит специальный приз «За вклад в развитие культуры в ВКС».

В мероприятии примут участие ветераны военной службы, военнослужащие, юнармейцы, кадеты, представители творческой интеллигенции и министерств и ведомств Российской Федерации и Московской области.

Ведущей торжественной церемонии выступит методист методического кабинета культурно-досуговой работы ЦОК ВКС Ольга Сулим.

В программе церемонии кроме официально-торжественной части предусмотрена зрелищная — музыкальные номера.

«Серебряные крылья» — ежегодный конкурс ЦОК ВКС. Конкурс призван способствовать повышению уровня методического обеспечения деятельности культурно-досуговых учреждений Воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации, изучению и обобщению передового опыта культурно-досуговой работы, его распространению и внедрению в войсках.

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