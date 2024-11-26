В Красноярском крае согласована карта по созданию инфраструктуры для обращения с ТКО

В Красноярском крае и Российским экологическим оператором согласована дорожная карта по созданию инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), передает пресс-служба РЭО.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и генеральный директор РЭО Денис Буцаев 22 ноября провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили инфраструктурные проекты. В результате была утверждена дорожная карта по созданию объектов обращения с ТКО.

«Планируется, что все объекты будут введены в эксплуатацию к концу 2027 года. Бюджет проектов оценивается в 25 миллиардов рублей. РЭО предложит льготное финансирование в виде займа. Подписание концессионных соглашений на создание всех объектов планируется в первой половине следующего года. Новые объекты помогут региону достигнуть целей нацпроекта „Экология“. Учитывая обширность территории, регион при поддержке экспертов РЭО разработал оптимальный состав объектов с учетом сбалансированного объема инвестиций», — отметил Денис Буцаев после своего визита в Красноярский край.

Все проекты по созданию объектов обращения с ТКО в Красноярском крае будут реализованы через концессионные соглашения. В соответствии с новой дорожной картой, проектирование объектов планируется завершить к 2025 году, а их ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Планируется также проведение реконструкции полигона АО «Автоспецбаза», которая должна быть завершена к концу 2025 года за счет финансирования из регионального бюджета.