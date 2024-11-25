В Красногорском колледже провели акции, посвященные Дню матери

В преддверии замечательного праздника Дня матери студенты ГБПОУ МО «Красногорский колледж» организовали несколько мероприятий, чтобы выразить свою любовь и благодарность самым дорогим людям — мамам, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мастер-классы «Подарок маме»



Сегодня Студенческий совет Красногорского колледжа организовал серию мастер-классов «Подарок маме» для студентов колледжа. Ребята подготовили сувениры своими руками, чтобы порадовать мам ко Дню Матери. Они делали красивые открытки, рисовали яркие картины, собирали оригинальные брелоки и украшали подарочные коробочки. Каждый подарок был наполнен любовью и теплом, ведь он создавался специально для самого дорогого человека — мамы.

Концерт для мам и педагогов



В этот же день студенты колледжа подготовили душевный концерт для своих мам и педагогов. Артисты подготовили яркие номера, каждый из которых был посвящен самому дорогому человеку — маме. Музыка, песни и танцы создали атмосферу настоящего праздника, а улыбки и слезы радости в глазах зрителей стали лучшей наградой для участников концерта.

Студенты и мамы учатся вместе



В колледже есть студенты и мамы, которые учатся вместе. Это не только возможность обрести новые знания, но и проводить время вместе, делиться впечатлениями от лекций и семинаров, поддерживать друг друга и помогать в учебе. Это большая поддержка и стимул стремиться к успеху.

Акция «Подари маме сердце»



Ко Дню матери ребята с огромным удовольствием поучаствовали в акции «Подари маме сердце» с теплыми и искренними пожеланиями. Студенты профессии «Повар, кондитер» испекли блины и сладкое печенье в форме сердца. Студенты профессии «Оператор оборудования швейного производства» сшили мягкие сувениры в виде сердца. Ребята с гордостью показали, что с помощью их профессии можно сделать такие замечательные подарки своими руками.

Эти мероприятия стали прекрасным способом выразить любовь и уважение к мамам, показать, как важно ценить и беречь эти отношения.

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