В Красногорском колледже прошел дистанционный семинар для студентов, посвященный вопросам предпринимательства и самозанятости, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие собрало представителей Центра занятости населения Московской области, директора Центра поддержки предпринимательства региона и Центра опережающей профессиональной подготовки.

На семинаре обсуждались важные темы, связанные с открытием и развитием бизнеса:

Получение финансовой помощи на открытие своего дела. Меры поддержки предпринимателей. Личный бренд и продвижение себя.

Особое внимание участники уделили созданию личного бренда и стратегиям продвижения услуг и продуктов на современном рынке.

Семинар предоставил студентам возможность получить ценные советы от профессионалов в области предпринимательства и начать свой путь к успеху. Это пространство для свободного развития, где каждый может найти вдохновение и поддержку для своих идей.

Участие в подобных мероприятиях помогает студентам лучше понять, как открыть своё дело, какие меры поддержки существуют и как создать успешный бизнес. Это важный шаг на пути к осознанному выбору профессии и реализации своих амбиций.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.