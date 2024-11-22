В Красногорском колледже проходит интеллектуальная неделя для студентов

Почти двести студентов Красногорского колледжа участвуют в предметных олимпиадах по различным учебным и профессиональным дисциплинам. Неделя интеллектуальных соревнований стала настоящим испытанием знаний и умений для ребят, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Каждый день участники олимпиады погружены в атмосферу творчества и соревнований. Они пишут эссе, решают сложные задачи, применяют полученные знания и проверяют свою логику. Это отличная возможность проявить себя и показать, чему они научились за время обучения.

Педагогический коллектив колледжа гордится своими студентами и желает им успехов в этом увлекательном марафоне знаний. Мы уверены, что участие в олимпиаде поможет ребятам лучше понять, над чем им стоит поработать, чтобы стать ещё успешнее.

"Поздравляем всех участников с началом интеллектуальной недели и желаем им удачи!», — сказали представители Красногорского колледжа.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.