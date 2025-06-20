В красногорском филиале РАНХиГС открыли выставку «Живая душа России»

В Московском областном филиале Президентской академии на третьем этаже первого корпуса открыли персональную выставку профессионального фотографа и путешественника, номинанта и призера международных премий в разных жанрах фотоискусства Заура Карамызова, передает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

«Экспозиция „Живая душа России“ — это величественные, прекрасные и многообразные пейзажи нашей огромной страны. Каждый найдет здесь свою воплощенную мечту: горный массив в плену облаков, гейзерное озеро, волжские закаты. Фотограф рассказал о России с искренней любовью, и мы хотим, что наши студенты раздели это чувство, как и гордость за красоту и многообразие природы нашей Родины», — отметил директор Московского областного филиала Президентской академии Арташес Арсенян.

Также руководство и сотрудники филиала приняли участие в торжественном открытии фотовыставки «Защитники земли Русской» — совместного проекта Романа Назырова и Заура Карамызова. Экспозиция, посвященная участникам СВО, демонстрирует сюжеты с эпизодами боевой работы, поселки и города, подвергшиеся разрушению. В планах с данной фотовыставкой также ознакомить студентов и гостей Президентской академии в Красногорске.

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