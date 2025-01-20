В Красногорском филиале Музея Победы представят выставку о блокадном Ленинграде

24 января в Красногорском филиале Музея Победы откроется выставка, посвященная блокадному Ленинграду. Новая экспозиция приурочена к 80-летию награждения Ленинграда орденом Ленина. Выставку представят в рамках проекта «Приближение. История в деталях», сообщила пресс-служба музея.

«26 января 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Ленинград был награждён орденом Ленина за выдающиеся заслуги трудящихся Ленинграда перед Родиной, за мужество и героизм, дисциплину и стойкость, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в трудных условиях вражеской блокады. Ленинград стал первым городом, получившим высшую награду СССР. Орден Ленина город на Неве получил дважды: 26 января 1945 года и 21 июня 1957 года», — рассказала директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.

Центральное место на временной экспозиции занимает муляж ордена Ленина и фотожурнал «Фронтовая иллюстрация» № 2, датируемый январем 1945 года. В журнале опубликована заметка о награждении Ленинграда и фотография, на которой председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин вручает председателю исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся Петру Попкову орден Ленина для города-героя. («Фронтовая иллюстрация» — иллюстрированное периодическое издание Главного политуправления Красной Армии, в котором отражались текущие события в стране и на фронтах Великой Отечественной войны. Фотожурнал выходил два раза в месяц.)

Дополнят временную экспозицию фотографии и документы, свидетельствующие о стойкости, мужестве, героизме ленинградцев и трудных испытаниях, выпавших на их долю.

Выставка будет работать до 10 апреля 2025 года.

Красногорский филиал Музея Победы был открыт в 1985 году. Экспозиция музея развернута в мемориальном двухэтажном здании бывшей Центральной антифашистской школы, которая работала в Красногорске с весны 1943 года до 1949 года.

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