В Красногорском филиале Музея Победы отметят день белых журавлей

22 октября в Красногорском филиале Музея Победы состоится традиционное ежегодное мероприятие «Праздник белых журавлей». В памятной акции, которая пройдет в музее уже в шестой раз, примут участие более 50 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«22 октября в нашей стране отмечается День белых журавлей. Праздник появился благодаря дагестанскому поэту Расулу Гамзатову, автору стихотворения «Журавли». Этот день стал данью памяти всем павшим на полях сражений героям», — рассказала директор Красногорского филиала Музея Победы Светлана Любенкова.

Гости мероприятия вспомнят павших героев войны и их подвиги, прочтут стихи и исполнят любимые песни военных лет, в том числе знаменитую песню «Журавли». Музыку к стихотворению написал Ян Френкель в 1968 году, с тех пор песня стала своеобразным реквиемом погибшим и захороненным в братских могилах солдатам, которых авторы сравнили с клином летящих журавлей.

В завершение праздника участники сделают памятные значки с изображением белого журавля. Возрастное ограничение: 6+.

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