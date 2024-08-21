В Красногорском филиале Музея Победы отметили День фронтовой собаки, посвящённый подвигу животных в годы Великой Отечественной войны , сообщили в администрации городского округа Красногорск .

В годы Великой Отечественной войны собаки наравне с людьми принимали участие в защите нашей Родины и приближали Победу. Знаменитая история подвига овчарки-диверсанта по кличке Дина, которая, сбросив взрывчатку перед приближающимся фашистским эшелоном, осталась в живых, легла в основу памятной даты.

В рамках мероприятия была организована интерактивная программа для детей и взрослых, где они узнали много нового о происхождении собак, их участии в военных действиях и вкладе в общую победу над врагом.

Также перед гостями выступили кинологи со служебными собаками, рассказав о методах обучения и дрессировки животных. Завершился праздник мастер-классом, где дети сами изготовили медали для своих четвероногих друзей.

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