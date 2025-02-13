В Красногорском филиале Музея Победы отметили 80-летие подвига Михаила Девятаева

Красногорский филиал Музея Победы — учреждение особое, это один из немногих музеев в нашей стране, где подробнейшим образом освещается тема военного плена и героизма в плену. Особое внимание в тематическом разделе, конечно, уделяется трагическим судьбам советских военнопленных.

В начале февраля сотрудники музея рассказали посетителям об удивительном подвиге Героя Советского Союза, Михаила Девятаева.

8 февраля 1945 года Михаил Девятаев вместе с группой советских узников совершил уникальный побег из фашистского лагеря на острове Узедом на захваченном вражеском самолете с секретной испытательной базы Германии.

Михаил Девятаев не только смог вырваться из лап смерти и спасти еще девять жизней своих товарищей, но и угнал секретный самолёт, начиненный радиоаппаратурой для испытания ракет ФАУ. Для последующего штурма острова Узедом сведения, которые доставил героический советский летчик, оказались незаменимыми.

В ходе интерактивной программы гости музея узнали о нелегком жизненном пути Михаила Петровича Девятаева, о его послевоенной судьбе, о семье и друзьях.

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