В красногорской деревне Аристово открыли новую детскую площадку

На церемонии ее открытия первый заместитель Главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина поздравила всех с праздником и выразила уверенность в том, что социальная инфраструктура в новых районах муниципалитета продолжит расширяться пропорционально жилой застройке.

Комфортная и просторная игровая зона, стилизованная под речной вокзал, расположилась по соседству с появившейся ранее площадкой для воркаута. Тут и большая горка-корабль, и песочница, а также площадка с мягким покрытием для организации игровых или танцевальных марафонов. Гостей церемонии открытия ждала анимационная программа, а также мороженое — по установленной Губернатором Московской области Андреем Воробьевым доброй традиции.

По словам Натальи Тимошиной, это первая детская площадка, открытая в этом году в Красногорске по программе, инициированной Главой региона. Тематику ДИП разработали совместно с жителями микрорайона. В этом году это не последнее подобное открытие, тем более что в Красногорске, особенно в новых микрорайонах, растет количество детей, и это диктует необходимость появления новых социальных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.