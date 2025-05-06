В Красногорске жители повесили полотнище с символикой Победы

Мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, прошло у дома № 18А на улице Народного Ополчения в Красногорске, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Своя добрая, объединяющая традиция есть у жителей улицы Народного Ополчения. Седьмой год кряду они собираются вместе, чтобы отметить праздник Великой Победы. На мероприятии к 80-летию Победы звучали песни и стихи военных лет, выступал коллектив «Дружба». Память погибших защитников Отечества участники мероприятия почтили минутой молчания, держа в руках фотопортреты своих родственников-Героев.

Особенностью мероприятия стала масштабная растяжка с символикой Победы, которую разместили на доме на высоту в семь этажей.

«У нас живёт бабушка, Галина Леонтьевна Мичкина, участница трудового фронта. Это наша история и всей нашей страны. Есть три женщины, дети войны. Их воспоминания — свидетельство тех непростых лет и испытаний, которые им пришлось пройти в детские годы. Как можно забыть о таких людях? Они среди нас, это наши соседи», — рассказала активная жительница и инициатор мероприятия Галина Шпакова.

Концертная программа состояла из двух частей: первая была посвящена 80-летию со Дня Победы, вторая — Героям нашего времени: участникам специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.