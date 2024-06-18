В Красногорске завершится благоустройство территории у реки Синичка в 2024 году

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Красногорске в этом году завершатся работы по проекту благоустройства территории вблизи рек Синичка и Банька. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.

«Благодаря победе в седьмом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в Красногорске мы начали благоустройство территории возле реки Синичка. На территории площадью более 3 гектар создадим всесезонное рекреационное пространство с использованием уникального ландшафтного потенциала территории», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Проект природной зоны отдыха «Синичка» объединяет воду, зелень и объекты инфраструктуры, предлагая людям спектр возможностей для эмоционального и физического восстановления через контакты с водой.

На протяжении променада сконцентрированы функциональные зоны проекта, предлагающие сценарии круглогодичного отдыха на реке: погружение в воду, плавание, созерцание пруда с кувшинками, живописные фитнес-маршруты, площадки для игр и занятий спортом, кафе. С учетом пожеланий жителей Красногорска — постоянных посетителей территории благоустройства — архитектурная концепция деликатно интегрирована в природную среду.

Согласно концепции, территория будет поделена на три функциональные зоны: пляжа, прогулок и общественно-спортивную зону, отражающие основные запросы жителей: контакт с природой, комфортный активный отдых на открытом воздухе.

В пляжной зоне разместятся навесы от дождя и солнца, лежаки и гамаки, кабинки для переодевания, душевые, будет организован безопасный спуск к воде. На территории также планируется размещение многофункционального павильона с видовой верандой, площадки для фуд-траков, павильона проката спортивного инвентаря. Будут сформированы площадки для тихого и активного отдыха всех возрастов — прогулочные тропы с беседками и малыми архитектурными формами, пирсы для рыбалки, площадки для спортивных активностей и игр. Для обеспечения комфортного передвижения и пребывания в зоне отдыха установят элементы навигации, освещение, видеонаблюдение, туалетные модули и парковки для велосипедов.

Сейчас на территории ведутся демонтажные и подготовительные работы, выемка грунта, очистка мелколесья. Завершить реализацию проекта планируют уже в сентябре этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.