В Красногорске завершился Всероссийский форум выпускников детских домов

Форум стал важной площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем. Участники, включая педагогов и общественников, разработали инициативу «Личный и профессиональный путь воспитанника», направленную на индивидуальное сопровождение молодежи из числа детей-сирот.

Форум также представил стандарты профессионального сопровождения, что поможет создать более эффективную систему поддержки. Обсуждались надпрофессиональные навыки, необходимые для успешной интеграции в общество, и собраны лучшие практики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.