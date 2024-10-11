В Красногорске завершился Всероссийский форум выпускников детских домов
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Всероссийский форум выпускников детских домов «Мы нужны друг другу» прошел в Красногорске, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Форум стал важной площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем. Участники, включая педагогов и общественников, разработали инициативу «Личный и профессиональный путь воспитанника», направленную на индивидуальное сопровождение молодежи из числа детей-сирот.
Форум также представил стандарты профессионального сопровождения, что поможет создать более эффективную систему поддержки. Обсуждались надпрофессиональные навыки, необходимые для успешной интеграции в общество, и собраны лучшие практики.
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