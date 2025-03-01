В Красногорске заработал новый детсад для 200 малышей

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков совместно с родителями и депутатами совета депутатов принял участие в открытии дошкольного учреждения в ЖК «Ильинские луга», сообщает пресс-служба администрации округа.

В новом здании расположились просторные помещения, оборудованные игровыми зонами, спортивным и музыкальным залами, медблоком, а также пространствами для прогулок и игр.

«Я желаю ярких открытий, радостных свершений, и пусть в этих стенах не смолкает счастливый детский смех», — сказал на открытии глава муниципалитета Дмитрий Волков.

Этот детский сад продолжил формирование большого кластера, где в ближайшее время откроются еще два важных образовательных объекта: детский сад на 350 мест и школа на 1 500 учеников. Также ведутся работы по строительству поликлиники, которая будет принимать до 400 пациентов в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.