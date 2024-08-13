В Красногорске заложили капсулу времени в основание будущей школы на 1 100 мест

«Сегодня знаменательное событие для системы образования городского округа. Заложили капсулу строительства нового корпуса образовательного центра «Полет». Наш город юный, молодой, активно развивается, поэтому у нас всегда есть потребность в новых образовательных учреждениях», — сказала от имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова исполняющая обязанности начальника управления образования муниципалитета Ольга Кравец.

В современной трехэтажной школе общей площадью 17,2 тыс. кв. метров появятся учебные кабинеты, в том числе для занятий естественными науками, информатикой, иностранными языками и музыкой. Часть кабинетов оснастят лаборантскими. Дети из начальных классов смогут остаться после уроков в помещениях продленного дня. Особое внимание в школе уделяется творческим занятиям — для этих целей в здании появятся целый блок арт-мастерских. В здании также предусмотрен информационно-библиотечный центр с зонами для чтения и отдыха, медиатекой и центром детских инициатив.

Помимо школы на 1 100 мест на территории проекта «Квартал Строгино» строятся две дошкольных образовательных организации в общей сложности на 425 мест. Оба детских сада и новую школу планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Также жители комплекса смогут посещать собственную поликлинику для взрослых и детей на 115 посещений в смену.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.