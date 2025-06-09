В Красногорске закрыли три опасных «народных тропы» через ж/д пути

По поручению главы подмосковного Красногорска Дмитрия Волкова в муниципалитете проводится большая работа по профилактике травматизма и гибели людей на железной дороге. Сотрудники администрации выявляют «народные тропы» через железнодорожные пути, и в районе станции Павшино в 2025 году уже ликвидированы три таких места несанкционированного прохода. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проведено 43 профилактических рейда совместно с волонтерами, представителями ОАО РЖД, административно-пассажирской инспекции, линейной полиции. На платформах и переходах организовано ежедневное дежурство.

Во всех образовательных учреждениях округа проводятся классные часы и пятиминутки, направленные на предупреждение и предотвращения травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, в том числе совместно с представителями транспортной полиции и АО РЖД.

Ежедневно в будни МЦД-2 пользуются около 137 тысяч жителей Красногорска. На территории округа расположены 6 станций: Нахабино, Аникеевка, Опалиха, Красногорская, Павшино и Пенягино. Оборудовано 8 санкционированных и обустроенных безопасными подходами пешеходных переходов через железнодорожные пути.

С начала года в Красногорске зафиксировано 4 случая гибели граждан на железнодорожных путях. Во всех причиной трагедии стало несоблюдение правил поведения на железной дороге, один из погибших находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.